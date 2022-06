Cagnolina precipita in un burrone, i Vigili del fuoco salvano la piccola Kira

Gli uomini del distaccamento di Termoli sono intervenuti a Campomarino. Il cucciolo è stato tratto in salvo grazie all’impiego di tecniche Saf

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta a Campomarino, in via S. Pertini, per il recupero di un cagnolino (Kira).

Il salvataggio è avvenuto grazie all’impiego di tecniche SAF (speleo-alpino-fluviale) necessarie per raggiungere Kira finita accidentalmente in un burrone di 15 metri circa. Fortunatamente la caduta dello sventurato animale si è fermata su un terrazzamento: il rischio ulteriore è stato quello di poter precipitare per ulteriori 20 metri circa. Gli uomini del 115 sono riusciti a portare a termine l’intervento riconsegnando Kira tra le braccia della sua proprietaria.