Caffè filosofico, ultimo appuntamento con Adele Fraracci e Simonetta Tassinari

Martedì 12 marzo alle ore 18 l’ultimo appuntamento della stagione col “caffè filosofico” delle professoresse Adele Fraracci e Simonetta Tassinari presso il Pilla in via Veneto a Campobasso. Il caffè filosofico ha rappresentato una iniziativa originale in cui incontrarsi “nella gioia della socialità e del dialogo autentico, all’insegna del garbo e della misura, considerando temi scelti dal pubblico e inserendo questioni filosofiche”, dice Adele Fraracci. Gli appuntamenti hanno sollecitato alla partecipazione e a prendere parola su tematiche importanti e di stringente attualità come: il lavoro, il fenomeno delle migrazioni, la situazione delle donne in Italia, il rapporto giovani- mondo adulto-anziani”. L’ultimo incontro è un appuntamento al buio: i primi 8 partecipanti appunteranno una tematica, si estrarrà il bigliettino e si dialogherà sulla questione scelta a sorte. Una cosa è sicura, dice la professoressa Tassinari: “L’iniziativa, che si è sviluppata in due stagioni a Campobasso e che continuerà con una terza a partire dal prossimo autunno, ha testimoniato che la filosofia è in ciascuno di noi – non è un caso che ho scritto il libro “il filosofo che c’è in te” – e è stato bello avere avuto un pubblico motivato e partecipe a cui regaleremo martedì il proprio identikit filosofico: ciascuno potrà riconoscersi in una scuola rispetto a un’altra”. Più che di ‘tipi umani’, le professoresse concordano, è bello parlare di “tipi filosofici”.