Avenue Shop 24H porta una ventata di freschezza profumata al caffè e delizie alimentari a Campobasso. Una sfida, una nuova avventura che parte e riparte dal civico 10 di via Palombo. Un bar automatico che copre l’intero arco delle 24 ore nato dall’intraprendenza di Gianrocco Reale che in questo percorso ci crede ciecamente. Oggi pomeriggio (19 giugno) alle 17 il taglio del nastro cui hanno preso parte amici e futuri clienti in una città che ha bisogno di ripartire anche da queste iniziative. La passione per il caffé è il leit motiv e Gianrocco sa bene come deliziare anche i palati più esigenti. “Uno stile di vita, un piacere, i nostri clienti al primo posto”. “Avenue Shop 24h è un marchio registrato , ma soprattutto è un Franchising ideato, pensato da me esattamente 12 anni fa , quando creai la mia prima azienda che si chiama DARS Distributori Automatici”. L’emergenza sanitaria mondiale causata da Covid-19 è stata e continua ad essere una minaccia nel settore della ristorazione che nessun azienda avrebbe mai pensato di affrontare, nemmeno il giovane imprenditore Gianrocco Reale che proprio in questo momento storico decide di avviare un innovativo e futuristico business nel mondo dei distributori automatici.

Caffè e delizie alimentari sono una cosa seria e… automatica. Avenue Shop 24h sbarca anche a Campobasso (video)