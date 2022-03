Caffè Camardo firma il grande evento SIGEP Gelato d’Oro 2022

Caffè Camardo torna a essere protagonista di uno degli eventi più attesi al SIGEP, la Coppa Gelato d’Oro, che si disputerà in fiera a Rimini presso la Gelato Arena in occasione del 43° salone Internazionale del Caffè, della Gelateria, Pasticceria e Panificazione artigianali.

Questa competizione rappresenta l’evento che andrà a selezionare il gelatiere e il pasticcere che competeranno alla prima edizione di Gelato European Cup in programma nel 2023.

Caffè Camardo è Sponsor Ufficiale del Sigep Gelato D’Oro dove squadre composte dai migliori professionisti della gelateria, pasticceria, cioccolateria ed alta gastronomia provenienti da tutta Italia, si sfideranno in un’entusiasmante competizione.

“Siamo molto entusiasti di ritornare in fiera in presenza e orgogliosi di poter presentare a una platea di visitatori tutte le novità che hanno caratterizzato il lavoro fatto negli ultimi anni, sul fronte della sostenibilità ambientale e solidale e dell’innovazione di prodotto”, ha affermato Antonella Camardo.

Il prodotto protagonista della mistery box in gara è il 100% Arabica della linea Master Baristi recentemente premiato con il Gold Medal dall’IIAC, l’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffe, in occasione dell’International Coffee Tasting 2021.

Caffè Camardo al Sigep 2022 con un’anima più sostenibile e colorata.

Dal 12 al 16 Marzo lo Stand 005 – Padiglione A1 sarà il palco internazionale di Caffè Camardo, vetrina di tutte le linee di caffè dedicate e studiate per il mondo business, occasione d’incontro con i nostri clienti, momento di degustazione dei nostri caffè presso i diversi punti di assaggio.

Tra le novità presenti: la nuova linea biologica Caffè Per Natura con le originali miscele premium che raccontano il Molise; la linea BioOrganic in grani, anch’essa recentemente premiata con il Gold Medal dalla IIAC.

In vetrina anche i quattro capolavori delle Singole Origini Arabiche di Eccellenza Baya Roja e la linea Minibar con capsule sostenibili e cialde compostabili, quest’ultime anche premiate con un prestigioso riconoscimento, il SuperiorTaste Award 2022. E ancora, i prodotti gourmet di Caffè Camardo, la crema caffè Espressito, la cioccolata, il ginseng, l’orzo e i tè della linea Leaf Garden.

Non resta che fissare in agenda questo grande appuntamento e invitarvi a seguirci in questa prossima avventura tramite i nostri canali social.