Caffè Camardo celebra I Misteri di Campobasso con una Special Edition

Camardo celebra, con una nuova miscela, uno degli eventi più sentiti nella città di Campobasso e nel Molise, la sfilata degli ingegni di Di Zinno in occasione del Corpus Domini, e crea una ricetta esclusiva che chiama Miscela Avvolgente “I Misteri”.

Un progetto nato con il coinvolgimento dell’Associazione Misteri e Tradizioni a testimonianza dell’attaccamento di Camardo alle proprie radici storico culturali.

Il mix di Arabica e Robusta di pregiate origini è stato creato con chicchi selezionati, tostati sapientemente e miscelati con una ricetta segreta. Con una tostatura lenta e dedicata del chicco, la nuova miscela offre a chi la assapora un inedito profilo aromatico e goloso dalle sfumature di malto, pane fresco e zucchero di canna. Il profumo e l’aroma del Caffè “I Misteri” ricordano la nocciola tostata, avvolgendo il palato con morbide note di cioccolato fondente.

Miscela Avvolgente “I Misteri” è custodita in una cialda compostabile, disponibile nei migliori negozi specializzati e nelle caffetterie Camardo in una confezione da 50 pezzi. Il packaging, che riporta un’illustrazione del Carro di Sant’Antonio Abate, è stato illustrato in maniera accattivante dal fresco talento di Progetto Undici, studio creativo di origini molisane.

“La Special Edition “I Misteri” non è solo una celebrazione delle nostre tradizioni, ma un omaggio alle nostre origini e valori, oltre che agli affezionati alla cialda Camardo, tra i prodotti più amati e apprezzati nel canale consumer”, afferma il Dottor Giuseppe Camardo.

Questo progetto risponde anche alla volontà di proporre una scelta più ampia, caratterizzata da miscele e gusti diversi, a chi compra e beve il nostro caffè. Allo stesso tempo afferma uno dei valori aziendali più sentiti: il solido legame con il territorio e la sua cultura.

“Vogliamo che i nostri caffè diventino veri e propri simboli di valori, individuali e collettivi, da condividere in una pausa caffè: rispetto, tradizione e solidarietà. In senso più ampio la miscela è dedicata a tutti quelli che sentono di essere legati alle proprie tradizioni e alla città in cui sono nati. È per tutti i molisani nel mondo!”, sostiene Antonella Camardo.

In quest’ottica, l’azienda Camardo intende incentivare un tipo di produzione a basso impatto ambientale, investire in innovazione di prodotto con packaging più sostenibili, grazie anche ad una costante attività di ricerca e sviluppo, impegnarsi fattivamente nella promozione di nuove iniziative virtuose, legate al territorio e alla sua valorizzazione.

Non resta che immergersi nell’atmosfera festosa che riempirà la città di Campobasso in questi giorni e godersi l’inedita miscela firmata Caffè Camardo!