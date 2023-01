Caffè Camardo al Sigep, l’eccellenza del caffè italiano torna a firmare la Gelato Europe Cup

L’azienda molisana dal 21 al 25 gennaio sarà presente a Rimini per l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Foodservice Dolce

Mancano pochi giorni all’apertura del prossimo Sigep, l’appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Foodservice Dolce.

Caffè Camardo dal 21 – 25 Gennaio 2023 sarà presente al Sigep di Rimini presso il Padiglione A2 – Stand 001, che ancora una volta con il suo caffè d’eccellenza rappresenterà il mondo del gelato in veste di Sponsor Ufficiale della Gelato Europe Cup nella Dolce Arena – Hall Sud del polo fieristico.

Ma gli appuntamenti che Camardo firmerà nell’ambito della fiera saranno diversi e vedranno il coinvolgimento di rinomati pasticceri ed esperti di mixology all’insegna del grande cambiamento che il mondo della caffetteria sta vivendo.

“Siamo davvero felici di tornare protagonisti al Sigep 2023 con un grande obiettivo, quello di confermarsi come brand con un’alta vocazione alla trasmissione della cultura del caffè italiano nel mondo e all’interpretazione delle nuove tendenze che la caffetteria sta vivendo, come quella dei drink a base di caffè” Antonella Camardo.

Con gli appuntamenti di Accademia del Caffè Camardo scopriremo come il caffè diventa la base per la creazione di nuove ricette e specialità che arricchiscono la nostra offerta per le caffetterie e incontrano i nuovi gusti e le nuove tendenze dei Coffee Lovers.

Tra gli appuntamenti: “Il Caffè incontra la Pasticceria” con due grandi Maestri della gelateria e pasticceria, Antonio Capuano, tre volte Campione del Mondo e Carmela Moffa, miglior pasticciere al mondo 2018. Con loro scopriremo attraverso originali ricette come il caffè viene utilizzato in pasticceria; e poi “Live Your Coffee Spirit” insieme a Luca Varricchione, Bartender di Old Tom Cocktail Bar, dove la qualità del nostro caffè si unirà all’arte della mixology per la preparazione di cocktail speciali, alcolici e analcolici, a base di caffè Camardo e liquori e sciroppi.

Durante la fiera si potrà anche scaricare il nuovo ricettario Camardo dei drink al caffè firmati dal Bartender.

Lo stand Camardo, vestito dal suo caratteristico colore rosso, sarà la vetrina di tutta la gamma di miscele dedicate al mondo Ho.Re.Ca, tra cui il barattolo Premium in latta hi-tech realizzata per conservare a lungo gli aromi del caffè; la linea Bio certificata Fairtrade con la miscela di 100% Arabica pluripremiata; i prodotti complementari come Creme fredde, la Cioccolata, Orzo e Ginseng, Tè, Infusi e Tisane già da anni presenti nell’offerta aziendale e scelti dai nostri clienti.

LA STORIA DELL’AZIENDA

La storia della Caffé Camardo inizia nel 1948 e attraversa quattro generazioni. Durante un viaggio in Sud America, il Cav. Bartolomeo Camardo si avvicina al mondo del caffè. Al suo rientro in Italia, apre la “Bottega del Caffè” in Via Campo Marzio a Roma; successivamente realizza il suo sogno in Molise, terra d’origine, dove ha in progetto di creare un futuro per la sua famiglia e per il suo territorio. La sua torrefazione a Campobasso, grazie all’impegno dei figli Giuseppe e Felice, negli anni ’70 diventa un importante impianto industriale. Il risultato è oggi una grande famiglia, di cui ciascun collaboratore si sente parte.

Da allora la tradizione di famiglia è fare un caffè buono e di qualità tracciabile, selezionando le migliori materie prime e creando blend unici di caffè premium a tostatura lenta e dedicata. “Lavoriamo ogni giorno nel rispetto della nostra terra e delle relazioni umane, conservando i segreti della tradizione e guardando al futuro con audacia. Scopri ancora di più sul nostro programma in fiera e prendi subito appuntamento con noi per riservarti un posto speciale nel nostro stand”.