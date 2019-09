Caduto in un burrone, salvato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco: non è in pericolo di vita (VIDEO)

Non era la prima volta che si avventurava in un bosco: Michele Mignogna, cacciatore, era abituato alle uscite in solitaria. Ma questa mattina, mercoledì 18 settembre, qualcosa è andato storto. L’uomo, papà del vigile urbano di Riccia, è finito in un burrone in una zona particolarmente impervia del bosco di Gambatesa, nei pressi di Riccia. La macchina dei soccorsi, allertata dai familiari dell’uomo, si è attivata intorno alle 11.30. Squadre dei Vigili del Fuoco si sono recate immediatamente sul posto e alle 11.50 l’uomo era già stato individuato. I soccorritori hanno da subito riscontrato grosse difficoltà nel recupero dell’uomo, caduto in una zona inaccessibile. Tanto che è stato necessario l’arrivo dell’elicottero dei Vigili del Fuoco che comunque ha impiegato diverso tempo prima di trarlo in salto. Alle 14.50 l’operazione è stata conclusa: Michele Mignogna è stato trasportato in codice rosso presso il Cardarelli di Campobasso dall’ambulanza del 118 della postazione di Riccia. L’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita, seppure pare abbia riportato fratture importanti.

La disavventura nel bosco si è conclusa con un lieto fine, ma la paura per Michele Mignogna e per i suoi familiari è stata tanta.

IN ALTO IL VIDEO DEL SOCCORSO CON L’ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO E L’ATTERRAGGIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GAMBATESA PER IL TRASPORTO AL CARDARELLI