Caduta muro Berlino, Fallica: «Quanti diritti negati e quanti muri ancora da abbattere»

REDAZIONE TERMOLI

In occasione del trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino anche il consigliere comunale di Petacciato, Matteo Fallica, ha espresso il proprio commento a mezzo social. «Era il 9 novembre 1989. Avessi avuto vent’anni anziché tre, quel giorno sarei andato là di corsa.

Per sentire le vibrazioni di un popolo che si riprende una città, per sentirmi berlinese tra berlinesi, europeo tra europei. Fu un evento storico di formidabile potenza simbolica. Fu un’alba di libertà dopo una lunga notte di follia. Fu il dramma del Novecento, di cui ancora non ci è chiaro il senso. Quel che ora so è solo che: la libertà è insopprimibile, ma non è mai una conquista definitiva; ogni potere alla fine crolla, ma il giorno dopo rinasce in nuova forma. Quanti diritti negati e quanti muri ancora da abbattere – trent’anni dopo – nel nostro mondo dilaniato dalla paura, nella nostra vecchia Europa».