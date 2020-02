Caduta accidentale o aggressione, ore d’ansia per un 40enne in coma

Viene tenuto in coma farmacologico al Neuromed di Pozzilli il 40enne di Campomarino ricoverato in un primo momento al San Timoteo di Termoli per gravi lesioni da traumi la cui natura è ancora da accertare anche se, ascoltato nell’immediatezza, lo stesso ha riferito di essersele procurate per una caduta accidentale. La gravità e la natura delle ferite, comunque, potrebbero in via teorica anche essere riconducibili ad una feroce aggressione, versione, quest’ultima che non è affatto ufficiale anche perché nella notte fra sabato e venerdì le forze dell’ordine non sono state allertate per alcun caso di presunta aggressione. Ora la priorità è di ordine sanitario in quanto l’imperativo è assicurare all’uomo tutte le cure necessarie ad una guarigione, anche se, il quadro clinico sembra piuttosto complesso.