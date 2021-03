I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono dovuti intervenire questa mattina, 17 marzo, poco dopo le 11 circa, sulla SP 40 all’innesto con la Ss 16 in territorio di Campomarino per la messa in sicurezza della strada a causa di caduta massi dalla collina adiacente la strada. Sul posto è intervenuto anche il personale Anas che ha disposto la momentanea chiusura della strada per i lavori da effettuare.

Le immagini Indietro 1 di 6 Avanti