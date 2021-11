Cadono calcinacci nella zona della movida: intervengono i Vigili del Fuoco, nessun ferito (VIDEO)

Vigili del Fuoco al lavoro nella notte appena trascorsa nella centralissima via de’ Ferrari (la zona della movida del capoluogo). Da un edificio sono caduti del calcinacci. Per fortuna nessuno si è trovato a transitare in zona quando sono caduti i calcinacci. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco (che hanno lavorato per transennare la zona interessata dal crollo dei calcinacci e mettere in sicurezza l’edificio) anche gli agenti della Polizia di Stato. Ad allertare il 115 sono stati alcuni passanti che hanno notato quanto stava accadendo.