REDAZIONE TERMOLI

Cadono calcinacci in via Mario Milano, zona transennata Indietro 1 di 5 Avanti

È stata transennata questa mattina dai Vigili urbani di Termoli l’ultima parte della salita del Panfilo in via Mario Milano. Da un condominio sono iniziati a piovere giù molto calcinacci che per fortuna non hanno colpito né le macchine che si trovavano parcheggiate, né i passanti. La zona è stata transennata per permettere le operazioni di messa in sicurezza.