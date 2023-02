Cadono calcinacci da un palazzo per il forte vento

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area

Vigili del Fuoco al lavoro questa mattina, lunedì 6 febbraio, in via Garibaldi a Campobasso per la caduta di calcinacci dai balconi di un palazzo a causa del forte del vento.

Gli uomini del comando di via Sant’Antonio dei Lazzari hanno rimossi i calcinacci pericolanti, provvedendo a mettere in sicurezza l’intera area.

Sul posto anche la Polizia locale che ha provveduto a regolare la circolazione.

Per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone.