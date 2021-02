Cadono calcinacci da un palazzo, intervengono i Vigili del Fuoco. Traffico bloccato in via Mazzini

Traffico bloccato questo pomeriggio, sabato 6 febbraio, in via Mazzini a Campobasso. A causa della caduta di calcinacci da un palazzo, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Allertati da alcuni passati, personale del 115 si è recato immediatamente in via Mazzini ed ha effettuato un lungo intervento che è durato dalle 15 fino alle 16.50. Operazione conclusa con successo con l’intera area bonificata e messa in sicurezza. Per fortuna quando sono iniziati a cadere i calcinacci, nessuno era presente in zona.

Sul posto anche i Vigili Urbani che hanno provveduto a regolare il traffico. Per la durata dell’intervento, l’arteria stradale è rimasta chiusa al traffico.