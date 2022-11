Cadono calcinacci da un balcone al quarto piano: intervengono i Vigili del fuoco

Vigili del fuoco in via Monforte a Campobasso. E’ successo nella tarda mattinata di oggi, sabato 16 novembre. Sono stati alcuni passanti ad allertarli a seguito di diversi calcinacci caduti da un balcone posto al quarto piano di una palazzina. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza sia il balcone che la zona sottostante. Per fortuna in quel momento nessuno si trovava a transitare sotto la zona e non si sono registrati danni a cose o persone.

