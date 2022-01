Cade nel pozzo, ritrovato senza vita il corpo di una donna

23:50, 05/01/22 – Ritrovato senza vita il corpo di una donna all’interno di un pozzo di raccolta piovana. È accaduto questa notte nel territorio di Baranello. Ad estrarre la salma della vittima il gruppo Saf dei Vigili del fuoco di Campobasso. Classe 1954, la donna è precipitata nella “peschiera” di circa 10 metri quadri dalla quale non è riuscita ad uscire per via delle sponde molto scivolose. Sul posto i carabinieri di Bojano.

Seguono aggiornamenti