Cade mentre lavora sul tetto di casa, 60enne in condizioni critiche

Incidente sul lavoro questa mattina a Bojano. Un sessantenne, impegnato in lavori di aggiustamento del tetto della sua abitazione è scivolato e caduto malamente a terra. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi e i soccorritori del 118 lo hanno portato d’urgenza al Cardarelli di Campobasso dov’è ricoverato in prognosi riservata. L’uomo, stando alle ultime informazioni, è stato trasferito presso l’unità operativa specializzata dell’ospedale di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia.