Clamoroso ad Agnone, dopo le dimissioni delle due assessore, Linda Marcovecchio e Melloni, la maggioranza navigava a vista ed ora è arrivata la conferma: tutti a casa e nuove elezioni per scegliere il successore di Lorenzo Marcovecchio. Si sono dimessi in sette provocando lo scioglimento anticipato del consiglio e si tratta di: Linda Marcovecchio, Melloni, Saia, Catauro, Sabelli, Scarano e Celilli. Quindi nuove elezioni per il sindaco di Agnone.