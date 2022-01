Cade in un pozzo e muore, aveva 67 anni. Indagini in corso

In un primo momento si era ipotizzato che il corpo appartenesse alla 72enne scomparsa a Bojano oltre un mese fa. Ma l’età della vittima non corrisponde



Sono in fase di accertamento le cause che hanno portato alla caduta in un pozzo, o meglio di una “peschiera” nelle campagne di Baranello, profonda una decina di metri e che ha provocato la morte di una donna di 67 anni il cui corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco di Campobasso nella serata di ieri 5 gennaio (QUI il link all’articolo).



Fra le ipotesi fatte in un primo momento si è anche pensato alla donna di Bojano scomparsa ormai più di un mese fa. Ma la comunicazione dei Vigili del fuoco evidenzia una disparità nell’età. La scomparsa di Bojano, infatti, ha 72 anni.

Dunque proseguono le indagini su questo triste episodio di cronaca, sul posto sono stati anche effettuati sopralluoghi da parte delle forze dell’Ordine.