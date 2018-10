Cade dall’impalcatura, ferito gravemente un operaio

POZZILLI

Perde l’equilibrio e cade da un’impalcatura di due metri, 50enne finisce in ospedale e in codice rosso. L’incidente è accaduto stamane all’interno del Nucleo Industriale di Pozzilli. L’uomo proveniente dalla Puglia, avrebbe perso l’equilibrio mentre stava lavorando sull’impalcatura. Subito si è attivata la catena dei soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118, che ha provveduto immediatamente a trasportare il ferito presso il Veneziale di Isernia. Nonostante le fratture riscontrate, l’uomo non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Rex