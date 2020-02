Cade dalle scale, 39enne muore dopo 10 giorni di coma

Residente a Campomarino, era stato ricoverato al Neuromed. Troppo gravi le ferite riportate. Vanno avanti le indagini

E’ morto dopo più di 10 giorni di coma a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta di 3 metri che gli è stata fatale M.M., il 39enne operaio di Campomarino che per più di 10 giorni è stato ricoverato in un letto del Neuromed di Pozzilli. E’ la notizia che a Campomarino nessuno voleva sentire quella che arriva nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio. L’uomo è arrivato al Neuromed nella notte tra il 7 e l’8 febbraio scorso dopo il trasferimento deciso dai medici del pronto soccorso del San Timoteo di Termoli. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti sulla quale stanno ancora indagando gli agenti del Commissariato di Termoli, il 39enne sarebbe stato vittima di una caduta da un’altezza di circa 3 metri, presumibilmente lungo le scale che dalla sua abitazione portano al garage. Dopo l’impatto che gli ha riportato delle ferite molto gravi lungo tutto il corpo e soprattutto nella zona della testa, il 39enne era stato trasferito al pronto soccorso del San Timoteo dove i medici, viste le sue condizioni molto gravi, avevano deciso di trasferirlo al Neuromed di Pozzilli. Qui la situazione di coma durata una decina di giorni fino al tragico epilogo di questo pomeriggio. Una notizia che ha sconvolto la comunità di Campomarino che proprio nei giorni scorsi aveva organizzato anche una veglia di preghiera e che si era stretta attorno alla famiglia del 39enne. Nel frattempo vanno avanti le indagini avviate appena dopo il ricovero del giovane per cercare di capire quello che è avvenuto.