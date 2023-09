Triste sventura per un vecchietto di Isernia, morto sul colpo, per la caduta dall’albero che stava potando. È successo ieri, sabato 29 settembre, a Isernia. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, in uno degli orti di via Orientale, non c’è stato niente da fare per l’anziano, che era deceduto probabilmente per l’urto riportato dalla testa nella caduta.

Foto archivio