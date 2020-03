Stava potando gli alberi del suo terreno in contrada Tappino, nei pressi dell’ospedale. Un 85enne del capoluogo, questo pomeriggio, lunedì 9 marzo, avrebbe perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra e battendo la testa. Ad accorgersi della tragedia un residente del posto che ha allertato immediatamente i soccorsi. I sanitari, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, M.P le sue iniziali.