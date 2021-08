Cade dalla scogliera e batte la testa, turista soccorsa alle Isole Tremiti

Due gli importanti interventi di soccorso che hanno visto impegnato il personale della Delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti nella giornata di sabato scorso, 28 agosto 2021.

In mattinata è stata soccorsa una bagnante, colpita da trauma cranico a seguito di una caduta sulla scogliera, presso l’isola di San Domino. Subito è intervenuto sul posto il battello della guardia costiera GC B34, oltre all’elicottero del 118 decollato da Foggia. Preso atto dell’impossibilità di “verricellare” l’infortunata direttamente dalla posizione dell’infortunio, si è proceduto al trasporto a mezzo del battello pneumatico in banchina, per permettere il successivo trasferimento in ambulanza fino all’eliporto e l’imbarco con destinazione San Giovanni Rotondo, al fine di esperire gli accertamenti del caso in ospedale.

Nel pomeriggio, a seguito di segnalazione via radio circa la presenza di un gommone alla deriva, con a bordo due persone che chiedevano aiuto, lo stesso battello GC B34 ha mollato gli ormeggi in direzione dell’isola di San Nicola, intercettando in pochi minuti il natante, incagliato tra gli scogli. Recuperati i naufraghi e accertate le loro buone condizioni di salute, si è proceduto al rientro in porto in sicurezza.

La Guardia Costiera ricorda che per qualsiasi emergenza in mare è disponibile il numero gratuito 1530, sempre presente per la protezione del mare e di chi lo vive.