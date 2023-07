Cade dalla scala mentre pota i rami di un albero, non ce l’ha fatta l’82enne

AGGIORNAMENTO ORE 20. Non ce l’ha fatta l’82enne che nella giornata di ieri, mercoledì 19 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente mentre stava cercando di tagliare alcuni rami in un appezzamento di terra di sua proprietà. Inutile il tentativo dei medici che hanno provato in tutti i modi a strapparlo ad una tragica fine, ma le ferite riportate nella caduta era troppo gravi.

Un ottantaduenne è precipitato da quattro metri nella zona di via Orientale, ad Isernia. Immediato il ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pentro.

L’anziano, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, stava potando i rami di un albero quando, per cause in via di accertamento, sarebbe rovinato a terra.

Sul posto, non appena scattato l’allarme, i sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato l’anziano, hanno provveduto al trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Isernia.

Le sue condizioni sono definite molto gravi e nella giornata odierna potrebbe essere trasferito all’Istituto Neuromed.