Cade dalla bici dopo un malore e muore prima di arrivare in ospedale

Non c’è stato nulla da fare per G.P., il 73enne ex netturbino che questo pomeriggio, intorno alle 16.30 circa ha accusato un malore mentre era in sella alla sua inseparabile bicicletta. L’uomo, molto conosciuto a Termoli e residente nel quartiere Sant’Alfonso avrebbe accusato un malore in via Maratona, vicino la sua abitazione. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 giunti pre trasportare il 73enne in ospedale. Lungo il tragitto verso il San Timoteo, però, il suo cuore ha smesso di battere. Non c’è stato più nulla da fare per G.P., molto conosciuto in città. Lo si vedeva sempre in sella alla sua bici mentre dal semicentro di Termoli si recava nel suo orticello a Rio Vivo.