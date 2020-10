Cade dal terzo piano in via Pisa, non ce l’ha fatta la 67enne: in nottata il decesso

Ha smesso di vivere in un letto di ospedale al Cardarelli di Campobasso la 67enne che ieri mattina, 19 ottobre, è caduta dal balcone di casa dal terzo piano di un condominio di via Pisa a Campobasso. Troppo gravi le ferite riportate, nonostante la donna durante il primo soccorso era ancora in vita. I medici hanno fatto di tutto per strapparla al suo destino ma è stato tutto vano. Residenti di via Pisa sotto choc per quanto accaduto in una zona così centrale a Campobasso.