Cade dal secondo piano di un palazzo, 70enne ricoverata in gravi condizioni

È precipitata dal secondo piano di una palazzina: per questo una 70enne di Campobasso si trova ricoverata in condizioni serie presso il nosocomio del capoluogo regionale. L’incidente è accaduto nella serata di lunedì 27 ottobre. La donna, come anticipato, è precipitata dal balcone della propria abitazione, posta al secondo piano di una palazzina in via Conte Rosso a Campobasso. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 che hanno provveduto, dopo le prime necessarie cure del caso, al trasporto della 70enne presso il Cardarelli di Campobasso.