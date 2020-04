Cade dal Muraglione e muore. Tragedia nel Borgo Vecchio

Sarà trasportata all’obitorio del San Timoteo di Termoli la salma dell’85enne che questa mattina, 16 aprile, è caduto dal muraglione del Borgo Vecchio di Termoli (qui la prima notizia). Un gesto estremo che ha squarciato la “normalità” di una giornata di quarantena a causa dell’emergenza Covid. Quando i soccorritori del 118 e della Misericordia di Termoli sono arrivati sul posto a Piè di Castello per l’anziano non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto e della compagnia dei Carabinieri di Termoli. L’uomo avrebbe deciso di togliersi la vita percorrendo a piedi via Federico II di Svevia per poi scavalcare l’alto muraglione che si trova proprio nella zona del Castello Svevo e gettarsi nel vuoto. Ancora ignoti i motivi che lo hanno spinto al gesto estremo che ha scosso nel profondo la tranquillità di Termoli. L’uomo, 85 anni e non 65 come inizialmente era sembrato, era residente a Termoli ma originario della provincia di Foggia dalla quale si era trasferito da moltissimi anni ed era rimasto solo negli ultimi tempi. Forse, ma è solo una ipotesi, proprio questa solitudine potrebbe averlo spinto al gesto estremo.