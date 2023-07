Cade dal monopattino, 35enne elitrasportato a Pescara per un grave trauma cranico

Dal Molise è arrivata nel pomeriggio di ieri, domenica 16 luglio, la terza richiesta di elisoccorso al 118 Abruzzo per un ragazzo di 35 anni di Monetnero di Bisaccia, D.M. le sue iniziali, rimasto gravemente ferito dopo una caduta con il monopattino. L’incidente è avvenuto in zona Porto Turistico Marina di Sveva proprio a Montenero di Bisaccia. Per cause al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto, il giovane è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. All’arrivo dei soccorsi del 118 Molise con i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza si è immediatamente deciso di chiamare l’elisoccorso decollato da Chieti per via della gravità dell’infortunio. Il 35enne è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito di Pescara dove attualmente è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva.