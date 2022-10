Cade dal gradino del bus e batte la testa, 78enne trasferita in ospedale

È caduta mentre stava scendendo il gradino dell’autobus nell’area di servizio Rio Vivo Est procurandosi un trauma cranico.

È stata trasferita di urgenza al pronto soccorso del San Pio di Vasto una 78enne proveniente dalla Puglia.

L’incidente è avvenuto attorno alle 3 di notte tra il venerdì e il sabato. In una manciata di secondi, e per cause ancora in corso di accertamento, la donna è scivolata e ha battuto la testa.

È stata immediatamente soccorsa e sul posto, sulla carreggiata nord della A14, è subito giunta una ambulanza del 118 Molise.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti del distaccamento della Polizia Autostradale di Vasto Sud.