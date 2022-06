Cade dal balcone, ritrovato sanguinante a terra. Giallo a Macchia d’Isernia

Indagano i carabinieri su uno strano episodio accaduto a tarda sera a Macchia d’Isernia, dove un passante ha trovato riverso a terra, in una pozza di sangue, un quarantenne del posto. L’uomo, che aveva perduto conoscenza, avrebbe detto rantolando di essere caduto dalle scale, ma sembrerebbe più probabile che, invece, sia caduto dal balcone al prima piano della sua abitazione. I carabinieri cercano anche di capire se le ferite al volto e al corpo siano compatibili con una caduta (dal balcone o dalle scale) oppure siano dovute a un pestaggio. Insomma tutte le ipotesi sono allo studio degli uomini dell’Arma. Intanto il quarantenne è stato trasferito d’urgenza al Veneziale, dove è stato anche operato per ridurre le lesioni e si è in attesa del suo trasferimento in Abruzzo per le fratture al volto. La prognosi è riservata ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.