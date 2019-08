Cade dal balcone del secondo piano, paura per una 53enne

L’incidente avvenuto in una palazzina di via del Calcio. Sul posto 118 e Misericordia

Le cause della caduta sono ancora in corso di accertamento. Quel che è certo è che avrebbe potuto avere delle conseguenze ben più gravi l’incidente che ha visto protagonista una donna di 53 anni, M.C. le sue iniziali. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti quando erano da poco trascorse le 14 del pomeriggio di oggi, 19 agosto. La donna si trovava sul balcone della sua abitazione al secondo piano di una palazzina di via del Calcio a Termoli quando per cause ancora in corso di accertamento è scivolata ed è caduta di sotto. Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivati i medici del 118 Molise e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno soccorso la donna e l’hanno trasferita al pronto soccorso del San Timoteo dove i medici la stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti del caso.