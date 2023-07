Cade dagli scogli e si ferisce ad una gamba, interviene l’elisoccorso

Stava facendo una passeggiata con il compagno quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe caduta dagli scogli ferendosi ad una gamba. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per una turista che si trova in vacanza con il marito in basso Molise.

Tutto è avvenuto in una manciata di minuti nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 13 luglio. La donna è stata soccorsa prima dal 118 Molise e dai vigili del fuoco poi, viste le condizioni, si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per trasferirla fuori regione. L’elicottero è atterrato sulla Statale 16 nella zona tra Montenero e Petacciato paralizzando il traffico particolarmente intenso nel fine settimana di metà luglio.

In effetti, per consentire all’elicottero di toccare terra, è stato momentaneamente chiuso al traffico il tratto della Ss 16 tra i km 527+000 e 529+000.