Ricoverato in gravi condizioni per emorragia cerebrale e frattura del femore il 78enne di Termoli che è caduto da una finestra al primo piano di un appartamento delle Case Popolari di Conca Casale. Misteriose le circostanze di quanto accaduto. Lo hanno trovato esanime a terra dei passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. L’anziano è stato prima portato al Veneziale e poi, per le sue gravi condizioni, trasportato nel pomeriggio all’ospedale di Pescara, ma durante il percorso le sue condizioni sono peggiorate e l’ambulanza lo ha riportato a Isernia dov’è attualmente in Rianimazione. Il settantottenne è di Termoli, ma era ospite di suoi parenti a Conca Casale.