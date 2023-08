Cade da cinque metri, operaio in gravi condizioni

Diversi traumi e fratture ma non è in pericolo di vita. Incidente sul lavoro a Isernia, in contrada Le Piane, zona Stadio. Un operaio di 30 anni della provincia di Campobasso, mentre lavorava sulla rete telefonica, è caduto da una scala mentre si trovava a un’altezza di circa cinque metri. Sul posto immediato l’intervento del 118 che ha trasferito il giovane presso l’ospedale di Isernia con un politrauma. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.