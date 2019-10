E’ caduta da cavallo mentre si trovava nelle campagne di San Martino in Pensilis. Brutta disavventura per una 42enne. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata di oggi e la donna ha riportato delle escoriazioni sul viso e un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti subito i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli. La 42enne è stata trasferita in pronto soccorso per accertamenti.