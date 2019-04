Cade da cavallo e muore, dramma a Roccamandolfi

ISERNIA

Tragica fine per Pietro Ricciardone, 55enne di Roccamandolfi. Per cause ancora da chiarire è caduto dal cavallo battendo violentemente la testa. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri di Cantalupo nel Sannio. Nonostante le cure mediche per lui non c’è stato nulla da fare. L’uomo era molto conosciuto in paese e ricopriva anche la carica di consigliere comunale. Lascia una moglie e tre figli. Si trovava a cavallo insieme ad un gruppo di amici ed erano quasi arrivati in paese, quando l’animale sarebbe scivolato e lui sarebbe caduto a terra, finendo nel dirupo. Sconcerto in paese per la tragica morte dell’uomo, benvoluto da tutti.