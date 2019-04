Cade da cavallo ad Acquafondata, venafrano ricoverato al pronto soccorso di Cassino

REDAZIONE

Un venafrano di 35 anni mentre andava a cavallo sulla distesa tra Cardito e Acquafondata è caduto e dopo un volo ha battuto la testa. A poco è servito l’esperienza di cavallerizzo, l’uomo è finito a terra. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì 25 aprile, nel territorio tra Cardito e Acquafondata. Le condizioni dell’uomo sono apparse immediatamente critiche agli amici che erano con lui. Sul posto i sanitari del 118 che lo hanno trasferito presso il pronto soccorso di Cassino, ma non in pericolo di vita. Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, sembrerebbe che mentre il 35 enne passeggiava in groppa all’animale come faceva abitualmente, sia stato sbalzato di sella, dopo che il cavallo ha cominciato a muoversi senza controllo. Poi il volo e la caduta a terra, molto violenta. Dai primi accertamenti sembrerebbe, che lo sfortunato venafrano avesse contratto una frattura mandibolare.