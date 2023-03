Cade da cavallo, 23enne ricoverato al Neuromed con un trauma cranico

È ricoverato al Neuromed di Pozzilli in gravi condizioni un 23enne di Larino che è rimasto vittima di una brutta caduta da cavallo nella giornata di ieri 24 marzo. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento.

Tutto è accaduto in una frazione di secondo mentre il giovane stava montando il cavallo ed è caduto a terra. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 Molise di Larino e i volontari della Croce di San Gerardo.

Il 23enne è stato prima trasferito al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli dove gli sono state prestate le prime cure poi, vista la gravità delle ferite riportate, è stato trasferito al Neuromed di Pozzilli con trauma cranico e la sospetta frattura di una vertebra.

Il giovane si trova ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.