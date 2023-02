Cade da cavallo, 15enne trasferita in gravi condizioni al Neuromed

L’episodio questo pomeriggio, 24 febbraio, mentre la ragazza si trovava in un maneggio di Termoli. Per lei un brutto trauma cranico

E’ stata trasferita dal pronto soccorso del San Timoteo di Termoli con un serio trauma cranico all’Istituto Neuromed di Pozzilli, la 15enne che questo pomeriggio, 24 febbraio, è caduta da cavallo mentre si trovava in un maneggio della città.

Tutto è accaduto in una manciata di minuti. Da una primissima ricostruzione dei fatti la ragazza stava probabilmente effettuando un giro a cavallo quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata vittima di una brutta caduta.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 Molise e i volontari della Misericordia che hanno prestato le prime cure alla 15enne prima di trasferirla presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli. Qui, dopo gli esami, i medici hanno deciso di trasferire la giovane a Pozzilli.