Cade da 4 metri, trasportata con l’elisoccorso a Pescara

L’episodio questa mattina a Petacciato. Non ancora chiari i contorni della vicenda

E’ caduta da un’altezza di 4 metri per cause che sono ancora in corso di accertamento una donna di 44 anni. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti nella prima mattinata di oggi, domenica 15 marzo, a Petacciato Marina. I residenti sono stati svegliati dal rumore dell’eliambulanza del 118 che è giunta sul posto per soccorrere la donna, che fortunatamente era cosciente, e trasferirla presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pescara. I dettagli della vicenda sono ancora molto confusi. Si tratterebbe di una donna che non sarebbe residente di Petacciato ma sarebbe arrivata nei giorni scorsi presso il paese bassomolisano, così come non è chiaro neanche se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.