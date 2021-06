Cade a terra mentre è in bici, muore ciclista 72enne

Era in bici, il suo mezzo di trasporto e stava percorrendo la Sp 96 in territorio di Petacciato quando all’improvviso era caduto a terra. È deceduto così un uomo di 72 anni di Petacciato C.I. le sue iniziali. L’incidente è avvenuto ieri mattina, sabato 19 giugno, e l’uomo era stato subito trasferito in pronto soccorso in codice rosso. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare. L’annuncio del decesso è arrivato dal sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo: “Purtroppo, causa una tragica fatalità, ieri 19 giugno, è venuto a mancare Carlo Ioannone.

Carlo era conosciuto e benvoluto da tutto il paese.

Con la sua bicicletta non c’era un giorno, con vento, pioggia o sole, che non ritornasse in paese.

Dalle ore 13 fino alle ore 18, sarà allestita la camera ardente presso la casa funeraria di Bavota a Termoli per tutti coloro volessero rendergli l’ultimo saluto.

I funerali domani pomeriggio alle ore 16 presso la chiesa di San Rocco”.