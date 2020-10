Cade a terra da sei metri, in gravi condizioni al Gemelli

Acquafondata, precipita da una scala, venafrano 65enne in codice rosso a Roma. Stava svolgendo dei lavori di riparazione esterna nella casa delle vacanze quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della compagnia di Cassino agli ordini del capitano Giuseppe Scolaro, è precipato da una scala. Un sessantacinquenne residente a Venafro, è rimasto vittima di un incidente nella frazione di Casalcassinese nel comune di Acquafondata. A dare l’allarme al 118 sono stati i familiari che erano in sua compagnia. Nel cadere da un’altezza di 6 metri l’anziano ha riportato gravi ferite e per questo si è reso necessario il suo trasferimento in elicottero presso il policlinico ‘Gemelli’ di Roma dov’è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.