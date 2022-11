Cadavere rinvenuto in mare al largo delle Isole Tremiti

In corso le indagini per risalire all’identità della vittima: la salma recuperata nel tratto tra le isole di San Nicola e Pianosa in avanzato stato di decomposizione

E’ stato rinvenuto in stato di decomposizione un corpo nelle acque delle Isole Tremiti nel tratto di mare tra le Isole di San Nicola e di Pianosa.

Al momento non è chiaro di chi possa trattarsi. Le operazioni di recupero del corpo sono state affidate ai militari della Capitaneria di Porto di Termoli e coordinate dalla Procura di Foggia.

Il corpo, dopo essere stato recuperato è stato trasferito presso l’obitorio degli ospedali Riuniti di Foggia. E’ stata avviata una indagine per risalire all’identità del corpo e alla sua provenienza. Pochi gli elementi a disposizione degli inquirenti e tante le domande a cui dove dare una risposta.

Tutto è accaduto nella prima mattinata di oggi quando un pescatore ha avvistato il corpo a pelo d’acqua e ha immediatamente avvertito i carabinieri. Da quel momento si sono messe in moto le operazioni di recupero della salma complicate ma aiutate dalle condizioni meteomarine agevoli di oggi, 3 novembre.

Gli accertamenti, come detto, sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia che è competente per la zona delle Diomedee. Per risalire all’identità del corpo, che è in avanzato stato di decomposizione tanto da non riuscire a verificare se possa trattarsi di un uomo o di una donna, occorrerà molto presumibilmente una autopsia.

Al momento tutte le ipotesi restano aperte sia relativo alle cause della morte che all’identità del corpo. Tra le prime ipotesi circolate, ma che appunto restano ipotesi in assenza di una conferma ufficiale, è che possa trattarsi del corpo di una donna ultima dispersa dell’alluvione di Senigallia del settembre scorso.