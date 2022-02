Ipotesi al vaglio: si potrebbe trattare dell’anziana di Bojano scomparsa all’inizio dello scorso dicembre

Dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio, i Vigili del Fuoco di Campobasso, sono stati impegnati in un delicato intervento di recupero di un cadavere ritrovato a pochi chilometri da Bojano. Le operazioni sono state condotte e coordinate dai Carabinieri della compagnia matesina. Il corpo (in avanzato stato di decomposizione) è stato individuato in un campo a ridosso della Statale 17, un chilometro prima del centro abitato di Bojano, precisamente al chilometro 208+600 della Strada Statale 17.

Non si conoscono ancora molti particolari di questo inquietante ritrovamento, ma sembrerebbe certo che si tratti di Incoronata Sebastiano di 72 anni, l’anziana donna scomparsa sempre da Bojano all’inizio dello scorso mese di dicembre. Qualora fosse confermata questa ipotesi, si aprirebbe un piccolo giallo perché la zona in questione fu battuta minuziosamente proprio durante le prime ricerche dell’anziana.