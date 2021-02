Sono in corso le operazioni di recupero di un cadavere nel bacino del porto di Termoli dove si trova l’imbarco per le Isole Tremiti. Al momento non sono chiari i contorni della vicenda. Stando alle poche informazioni che trapelano il corpo sarebbe stato notato da un operatore marittimo che avrebbe dato subito l’allarme. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto che stanno coordinando le operazioni.

Seguono aggiornamenti