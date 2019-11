Cacciatore disperso nel Volturno salvato dai Carabinieri

Uscito per una battuta di caccia, si era perso nella boscaglia per il violento acquazzone sulla zona

Avventura a lieto fine per un cacciatore che questa mattina, nonostante l’allerta meteo, si era addentrato nella fitta vegetazione laterale al Volturno nel territorio ai confini di Sesto Campano per una battuta di caccia insieme ad un amico, perdendo l’orientamento a causa del nubifragio che si è abbattuto in zona. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando ai militari della Stazione Carabinieri Forestali di Vairano Patenora, ai confini del Venafrano, è giunta una richiesta di intervento per la ricerca e soccorso di un cacciatore smarrito nel comune di Sant’Angelo d’Alife, in località “Le Fontane”. Immediatamente i Carabinieri si portavano sul posto ove ricevevano notizie ed indicazioni da parte del compagno di caccia della persona dispersa. I militari riuscivano a contattare telefonicamente il 74enne smarrito che chiedeva disperatamente aiuto poiché in quel momento si trovava in un’area completamente allagata a causa dello straripamento del fiume Volturno e delle fortissime piogge che imperversavano in quel momento, oltre alla fittissima vegetazione che gli impedivano di orientarsi. Dopo circa un’ora di ricerche sotto un incessante temporale, in una zona completamente allagata ed impervia per la presenza di rovi e di vegetazione fittissima, mettendo a repentaglio anche la loro personale incolumità, i militari ritrovavano il disperso che con il suo cane si erano rifugiati in una piccola zona rimasta al di sopra del livello delle acque a pochissimi metri dal fiume Volturno.