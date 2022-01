Cacciatore cade in un dirupo, soccorso con l’eliambulanza

Dalle prime informazioni che trapelano, un cacciatore è finito in un dirupo questa mattina, 12 gennaio, nella zona di Colli al Volturno. Per cause ancora in corso di accertamento l’uomo è scivolato. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino per recuperare l’uomo le cui condizioni sarebbe gravi. In questo momento è stato allertato l’elisoccorso del 118 per trasportarlo al Cardarelli di Campobasso dove è previsto l’atterraggio allo stadio Selvapiana. (foto in alto e in home page di archivio)

Seguono aggiornamenti