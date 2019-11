Caccia vietata a Castel del Giudice e Sant’Angelo del Pesco

In seguito alla nascita dell’oasi “Sangro – Saletta”

CAMPOBASSO. «Nel quadro di applicazione del nuovo Piano Faunistico -Venatorio, si comunica che nei territori dei comuni di Castel del Giudice e S. Angelo del Pesco (Is) è stata istituita – dallo scorso 5 novembre – l’oasi “Sangro-Saletta”. Pertanto – si legge in una nota inviata dall’ufficio stampa dell’assessorato alle politiche agricole della Regione Molise – l’attività venatoria in quest’area è severamente vietata. Si raccomanda il rispetto della normativa e si prega di segnalare, in caso di necessità, eventuali trasgressioni e abusi alle autorità competenti».